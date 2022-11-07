Пов'язані з Коломойським та іншими олігархами підприємства переходять у власність держави: повний список

Чи будуть ексвласники компаній компенсувати передачу акцій державі поки невідомо

Велика кількість підприємств, що пов'язані з українськими олігархами, таким як Костянтин Жеваго, Ігор Коломойський, В'ячеслав Богуслаєв та Костянтин Григоришин, будуть передані у власність України. Мова йде про "Укрнафту", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" тощо.

Відповідну інформацію у понеділок, 7 листопада, повідомило видання "Європейська правда", посилаючись на власні джерела серед представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), а також міноритарні акціонери "Укрнафти". Співрозмовники розповіли, що кількома днями раніше, а саме 6 листопада НКЦПФР було ухвалено рішення, згідно з яким акцій компаній ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" будуть примусово відчужені у власність України. Зокрема, своїми діями регулятор надав можливість державі списати акції зазначених підприємств у свою власність.

Варто додати, що компанія дніпропетровського олігарха Ігоря Коломойського має близько 42% акцій в "Укрнафті", котра вважається найбільшою нафтовидобувною фірмою у країні. Що стосується держави загалом, то в особі НАК "Нафтогаз" вона мала 50% плюс одну акцію компанії. Іншими акціями володіють міноритарні акціонери.

Крім того, в "Укртатнафті" Коломойський спільно зі своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим "тримають" близько 60%. Інші їх активи у НАК "Нафтогаз". Видання зазначає, що головним активом "Укртатнафти" вважається нафтопереробний завод у Кременчуці. Саме це підприємство ще у травні було виведене з ладу через російські ракетні обстріли.

Що стосується "Мотор Січ", то донедавна її власником був В'ячеслав Богуслаєв. Ще п'ять років тому він прийняв рішення продати 56% акцій підприємства. Новим їх власником став холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd з Китаю. Наразі усі операції, пов'язані з акціями "Мотор Січі" арештовані.

Якщо говорити про "АвтоКрАЗ", яке виготовляє великогабаритні автомобілі, то ця компанія введена у перелік груп "Фінанси та кредит" бізнесмена-втікача Костянтина Жеваго.

Власником підприємства "Запоріжтрансформатор", що офіційно було оголошене банкрутом, є Костянтин Григоришин.

Ми, своєю чергою, відзначимо, що наразі інформації щодо того, чи планується в подальшому передача акцій цих компаній компенсована їх ексвласникам та міноритарним акціонерам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Вячеслава Богуслаєва обґрунтовано підозрюють у колабораційній діяльності, а також посібництву росії. СБУ раніше вже публікувала записи розмов із ексочільником "Мотор Січі", які чітко вказують на його співпрацю з агресором.

Також нагадаємо, як відбувалося затримання керівників підприємства "Мотор Січ".