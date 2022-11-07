Связанные с Коломойским и другими олигархами предприятия переходят в собственность государства: полный список

Будут ли экс-владельцы компаний компенсировать передачу акций государству пока неизвестно

Большое количество предприятий, связанных с украинскими олигархами, такими как Константин Жеваго, Игорь Коломойский, Вячеслав Богуслаев и Константин Григоришин, будут переданы в собственность Украины. Речь идет об "Укрнафте", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и т.д.

Соответствующую информацию в понедельник, 7 ноября, сообщило издание "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники среди представителей Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также миноритарные акционеры "Укрнафты".

Собеседники рассказали, что несколькими днями ранее, а именно 6 ноября, НКЦБФР было принято решение, согласно которому акции компаний ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" будут принудительно отчуждены в собственность Украины. В частности, своими действиями регулятор предоставил возможность государству списать акции указанных предприятий в свою собственность.

Стоит добавить, что у компании днепропетровского олигарха Игоря Коломойского есть около 42% акций в "Укрнафте", которая считается крупнейшей нефтедобывающей фирмой в стране. Что касается государства в целом, то в лице НАК "Нафтогаз" оно имело 50% плюс одну акцию компании. Другими акциями владеют миноритарные акционеры.

Кроме того, в "Укртатнафте" Коломойский совместно со своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым "держат" около 60%. Остальные их активы у НАК "Нафтогаз". Издание отмечает, что главным активом "Укртатнафты" считается нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Именно это предприятие еще в мае было выведено из строя из-за российских ракетных обстрелов.

Что касается "Мотор Сичи", то еще недавно ее владельцем был Вячеслав Богуслаев. Еще пять лет тому назад он принял решение продать 56% акций предприятия. Новым их владельцем стал холдинг Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd из Китая. Все операции, связанные с акциями "Мотор Сичи" арестованы.

Если говорить об "АвтоКрАЗе", которое производит крупногабаритные автомобили, то эта компания введена в перечень групп "Финансы и кредит" беглого бизнесмена Константина Жеваго.

Владельцем предприятия "Запорожтрансформатор", которое официально было объявлено банкротом, является Константин Григоришин.

Мы, в свою очередь, отметим, что сейчас информация о том, планируется ли в дальнейшем передача акций этих компаний компенсирована их экс-владельцам и миноритарным акционерам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вячеслав Богуслаев обоснованно подозревается в коллаборационной деятельности, а также пособию России. СБУ ранее уже публиковала записи разговоров с экс-руководителем "Мотор Сичи", четко указывающими на его сотрудничество с агрессором.

Также напомним, как происходило задержание руководителей предприятия "Мотор Сич".