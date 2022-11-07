В счет долгов - разбитый НПЗ: что и за какие грехи государство отобрало у Коломойского

Олигарх должен государству миллиарды гривен

В воскресенье, 6 ноября, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) было принято решение о передаче в собственность государства ряда предприятий, связанных с олигархами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Речь идет об акциях компаний ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор", которые будут принудительно отчуждены в пользу государства.

Интересно, что у Игоря Коломойского могут за долги отобрать имущество, разбитое оккупантами, за долги самого олигарха перед государством.

Как возник долг

В 2015 году тогдашний топ-менеджмент государственной "Укрнафты" заключил ряд сделок на продажу нефти и покупку нефтепродуктов на сумму порядка 13,3 млрд грн, что НАБУ сочло хищением и открыло уголовное производство по данному факту.

Причем пресс-служба Бюро прямо утверждала, что "по данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы "Приват" Коломойского и Боголюбова.

После многочисленных судов было решено, что 5 компаний ООО "Техтрейд Груп", ООО "Гарант-УТН", ООО "Галнефть", ООО "Торговый дом Прикарпатьянефтейрейд" и ООО "Котлас" вернут "Укрнафте" 7,5 млрд грн.

К началу масштабного вторжения рф в Украину, компании выплатили "Укрнафте" лишь около 3 млрд грн., оставшиеся же 4,5 млрд грн очевидно так и не выплачены.

Кроме этого долга себе, уже сама "Укрнафта" должна в госбюджет порядка 2,9 млрд грн налогов и сборов, и в самой компании порядка 50% по-прежнему принадлежат компаниям связываемым с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Потеря контроля над "Укрнафтой" больно ударит по карману Игоря Коломойского, ведь за 9 месяцев 2021 года ее чистая прибыль превысила 4 миллиарда гривен.

В то же время отчуждение пользу государства акций "Укртатнафты" может оказаться благом для Игоря Коломойского, ведь основной актив компании — Кременчугский НПЗ, фактически разрушен обстрелами оккупантов.

Ранее у взятого под стражу по подозрению в госизмене президента "Мотор сич" Вячеслава Богуслаева было арестовано имущество на сумму в 1 млрд грн.