Підприємства Коломойського та інших олігархів ще можуть повернутися до них: Данілов пояснив ситуацію

5 підприємств тепер перейдуть у власність держави, але це ще не все

У власність держави відчужено активи стратегічно важливих підприємств, з-поміж яких АТ "Мотор Січ", ПрАТ "Запоріжтрансформатор", ПрАТ "АвтоКрАЗ", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", про що раніше повідомляли ЗМІ. Їх пов'язують з олігархами Ігорем Коломойським, Костянтином Жеваго, Вячеславом Богуслаєвим і Костянтином Григоришиним.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу у понеділок, 7 листопада 2022 року, пише пресслужба РНБО. За словами Данілова, таке рішення було ухвалене 5 листопада під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача під головуванням президента України Володимира Зеленського, відповідно до Законів України від 6 грудня 1991 року № 1932 "Про оборону України" та від 12 травня 2015 року № 389 "Про правовий режим воєнного стану" у зв’язку з військовою необхідністю, відповідно до Закону України від 17 травня 2012 року № 4765 "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"Вилучені активи набули статусу військового майна, їх управління передано Міністерству оборони України. По завершенні дії військового стану, відповідно до вимог закону, вказані активи можуть бути повернені власникам, або буде відшкодовано їхню вартість", — розповів він. Данілов зазначив, що для забезпечення потреб країни в умовах воєнного стану вони мають право приймати такі рішення.

Раніше "Телеграф" розповів, чому в Ігоря Коломойського вирішили вилучити активи компаній і які борги він мав перед Україною.