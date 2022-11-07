Предприятия Коломойского и других олигархов еще могут вернуться к ним: Данилов объяснил ситуацию

5 предприятий теперь перейдут в собственность Украины, но на этом еще не все

В собственность государства отчуждены активы стратегически важных предприятий, среди которых АО "Мотор Сич", ЧАО "Запорожтрансформатор", ЧАО "АвтоКрАЗ", ПАО "Укрнефть", ПАО "Укртатнафта", о чем ранее сообщали СМИ. Их связывают с олигархами Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге в понедельник, 7 ноября 2022 года, пишет пресс-служба СНБО. По словам Данилова, такое решение было принято 5 ноября во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего под председательством президента Украины Владимира Зеленского, согласно Законам Украины от 6 декабря 1991 № 1932 "Об обороне Украины" и от 12 мая 2015 № 389 "О правовом режим военного положения" в связи с военной необходимостью, в соответствии с Законом Украины от 17 мая 2012 года № 4765 "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

"Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины. По завершении действия военного положения, согласно требованиям закона, указанные активы могут быть возвращены собственникам, или будет возмещена их стоимость", — рассказал он. Данилов отметил, что для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения они имеют право принимать такие решения.

Ранее "Телеграф" рассказал, почему у Игоря Коломойского решили изъять активы компаний и какие долги у него были перед Украиной.