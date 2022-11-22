Куди вдарять росіяни після поразки у Херсоні: прогноз Міноборони

Окупанти хочуть підняти бойовий дух за рахунок захоплення Донецької області

Російські окупанти після поразки у Херсоні спробують сконцентрувати зусилля на спробах вийти на адмінкордон Донецької області.

Як розповіла заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі єдиного марафону українських новин, окупанти сильно деморалізовані після втрати єдиного захопленого обласного центру і тепер хочуть здобути хоч якісь перемоги навіть на локальному рівні.

"Після того, як звільнили Херсон, а це досить деморалізуючий факт для них, вони шукають місце застосування сили, щоб були хоча б тактичні новини для них, щоб підняти бойовий дух", — зазначила вона.

За її словами, погіршення погодних умов призвело до того, що російським військам стало дуже складно просуватися вперед, проте вони не знизили масштаби застосування артилерії.

Маляр наголосила, що головною метою, яку хочуть досягти окупанти, є вихід на адмінкордон Донецької області, проте на цьому напрямі ЗСУ дають їм жорстку відсіч.

"Ціна того, що ворог не просувається, надто висока", — додала вона.

Нагадаємо, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко раніше оцінив можливості росіян щодо повної окупації Донецької та Луганської областей, а також дав прогноз про те, як звільнятимуть Донецьк.