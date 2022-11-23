Ломали кости, чтобы не мог выступать за Украину: спортсмена пытали в Херсоне

Омбудсмен рассказал, что вытворяли российские оккупанты

После освобождения Херсона стало известно, что российские военные жестоко издевались над местным населением. Оккупанты пытали людей за проукраинскую позицию.

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Об одном из таких случаев рассказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

"Украинского олимпийского призера по гребле пытали в подвале российские военнослужащие, металлической трубой. Они неделями били его и ломали кости для того, чтобы он больше не мог выступать за Украину с нашим сине-желтым флагом.

Самое страшное, что он мне рассказал – это то, что прекратить пытки было невозможно. Пытали не потому, что хотели узнать информацию, а потому, что не могли простить херсонцам их украинскую несокрушимость", – цитирует Лубинца Sport.24tv.

Скорее всего, речь идет об одном из призеров Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Тогда украинская четверка в составе Сергея Гриня, Сергея Белоущенко, Олега Лыкова, Леонида Шапошникова завоевала бронзовую награду.

Ранее сообщалось, что во время выполнения боевого задания погиб регбист-теробороновец Артем Толочко.

Напомним, в бою за Украину жизнь отдал известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский.