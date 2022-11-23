Ламали кістки, щоб не міг виступати за Україну: спортсмена катували у Херсоні

Омбудсмен розповів, що витворяли російські окупанти

Після визволення Херсона стало відомо, що російські військові жорстоко знущалися з місцевого населення. Окупанти катували людей за проукраїнську позицію.

Читайте також: Як перестати плакати сьогодні? Емоції українки після визволення Херсона

Про один із таких випадків розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець.

"Українського олімпійського призера з веслування катували у підвалі російські військовослужбовці, металевою трубою. Вони тижнями били його та ламали кістки для того, щоб він більше не міг виступати за Україну з нашим синьо-жовтим прапором.

Найстрашніше, що він мені розповів – це те, що припинити тортури було неможливо. Намагалися не тому, що хотіли дізнатися інформацію, а тому, що не могли пробачити херсонцям їхню українську незламність", — цитує Лубінця Sport.24tv.

Швидше за все, йдеться про одного із призерів Олімпійських ігор 2004 року в Афінах. Тоді українська четвірка у складі Сергія Гриня, Сергія Білоущенка, Олега Ликова, Леоніда Шапошнікова здобула бронзову нагороду.

Раніше повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув регбіст-тероборонівець Артем Толочко.

Нагадаємо, у бою за Україну життя віддав відомий український джитсер Анатолій Розвадовський.