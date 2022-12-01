Стреляли по домам: оккупанты снова оставили Херсон без света (фото и видео)

Количество пострадавших пока не озвучивалось

Освобожденный в начале ноября Херсон снова остался без воды и электроэнергии — россияне продолжают поливать огнем город. В ночь на первое декабря они были особо мощными. Кроме последствий для электросети серьезно пострадали и дома жителей — несколько многоэтажек загорелись.

Как сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, в "Херсоноблэнерго" уже приступили к решению проблемы. Энергетикам накануне только удалось восстановить напряжение в электросетях для более чем половины жителей города.

Сообщается, что ночной обстрел россиян по Херсону велся из артиллерии. Электричество и вода пропали сразу после обстрела в некоторых районах. Загорелся жилой дом, автомобили, пострадала газовая труба. Количество пострадавших неизвестно.

В Херсоне горел жилой дом

Отметим, что район, куда попали россияне был с наименее восстановленной энергосистемой. На 30 ноября удалось восстановить подачу во всем Херсоне на 65%, электроэнергия была у 87 тысяч абонентов. Напомним, когда россияне готовились отступать из Херсона они подорвали все возможное коммунальное оборудование, чтобы оставить людей без света, воды и газа. Еще до восстановления подачи коммунальных услуг в городе начали работать украинские компании — почты, АТБ, банки.