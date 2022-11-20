Люди заходят со слезами счастья: в Херсоне открылся первый магазин "АТБ" (фото и видео)

В Херсоне открылось первое после деоккупации АТБ

После освобождения Херсона от оккупантов в областной центр начал возвращаться украинский бизнес. В первый же день деоккупации херсонцы заметили на улицах города фуру сети супермаркетов АТБ. Она ворвалась в город с включенным сигналом и флагом Украины на кабине, чем вызвала неподдельные эмоции у горожан, которые целых 8 месяцев ждали возвращения всего украинского. 20 ноября стало известно о полноценном начале работы сети.

Так, по информации Главы военной администрации Херсонской области Ярослава Янушевича, в Херсоне открыл свои двери первый магазин АТБ, а уже через несколько дней (23 ноября) херсонцы смогут посетить еще два супермаркета известной украинской сети.

"В дальнейшем супермаркеты будут открываться в других районах Херсона и населённых пунктах области!", — добавил Янушевич.

Открытие магазина вызвало огромный ажиотаж среди украинцев. Очередь у входа в первый восстановленный после разграбления российскими оккупантами супермаркет растянулась на несколько десятков метров.

От радости возвращения всего украинского и постепенного восстановления части когда-то привычной жизни, некоторые люди не смогли сдержать слёз.

"Люди плачут, заходя во вновь открывшийся магазин АТБ. Освобожденный Херсон — до мурашек", — так прокомментировал видео из херсонского атб советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ввиду отсутствия электроэнергии у некоторых граждан, в помещении супермаркета были организованы места для зарядки телефонов.

Как выяснили журналисты издания "Суспильне Херсон", следующие магазины известной сети будут открыты в Таврическом и Шуменском районах города. Об этом журналисты рассказали, ссылаясь на слова регионального директора сети Юрия Шикера.

Также издание показало, как выглядит изнутри первый восстановленный супермаркет в Херсоне.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты записали видео с украденным из Херсонского зоопарка енотом. Захватчики отметили, что отдавать животное они не собираются.

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