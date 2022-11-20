Дали имя и возвращать не собираются: оккупанты рассказали о судьбе украденного ими енота

Зверька захватчики используют в целях своей гнусной пропаганды

Украденный из Херсонского зоопарка енот сумел стать звездой сети всего за несколько дней. Долгое время о судьбе зверюшки не было слышно, пока на связь не "вышли" сами российские воры — десантники, пришедшие на украинскую землю убивать мирное население. Учитывая хайп, который развернулся вокруг енота, они решили использовать его для собственной пропаганды. Полоскуна сделали лицом промо-кампании ВДВ и даже завели ему отдельный Telegram-канал.

Как сообщает ресурс Mash, енот получил имя Херсон, что оккупанты посчитали весьма символичным. Так это и есть, учитывая их позорное отступление из областного центра Херсонщины за Днепр.

Что же известно о судьбе украденного зверька? Согласно данным российских военных, он живет в расположении десантников и регулярно устраивает им бардак. Они подкармливают его рыбой и виноградом, а также нередко устраивают с ними милитари-фотосессии. Сами же захватчики утверждают, будто бы не воровали енота, а "спасли его, брошенного, от смерти".

Возвращать зверька украинцам оккупанты не планируют: высокопарно обещают, что на малую родину в Херсон зверье вернется только вместе с ними. Параллельно раскручивается сам бренд херсонского енота, его используют для пропаганды "спецоперации" в россии — его изображают на рисунках и вышивках.

Россияне используют украденного енота в своих целях

Его вовсю раскручивают, как символ "СВО"

К слову, добавим, что даже сами российские солдаты не стесняются признавать за собой статус армии воров и мародеров, публикуя в Telegram-канале енота довольно прямолинейные мемы.

Какими бы еще достижениями могли хвастаться оккупанты?

Остается лишь надеяться, что очень скоро украинские защитники смогут восстановить справедливость, наказать обидчиков енота и вернуть его домой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто стал человеком, воровавшим зверька из зоопарка. Это, к слову, весьма известный коллаборант из Крыма.

Также мы писали о том, что енот действительно стал героем десятков, если не сотен мемов. Украинцы обещают захватчикам весьма веселую жизнь с "бандеровским спецагентом из биолабораторий НАТО".