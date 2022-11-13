Енотов в Херсоне воровал известный крымский коллаборант: в сети негодуют (видео)

В сети поблагодарили коллаборанта за то, что тот самостоятельно задокументировал преступление

Во время бегства из Херсона российские оккупанты и их прихвостни занимались грабежом и эта судьба не обошла стороной местный зоопарк, из которого украли енотов.

Как оказалось, похитителем оказался не рядовой солдат оккупационной армии, а крымский коллаборант, директор Ялтинского зоопарка и основатель парка львов "Тайган" Олег Зубков.

При том сам он не стал скрывать своей причастности к инциденту, а выложил видео "спасательной операции" в своем YouTube-канале. По его словам, об этом его попросило так называемое оккупационное "руководство Херсонской области"

Стоит отметить, что помимо енота из зоопарка были украдены и другие животные, включая осла и ламу.

Пользователи сети отмалчиваться не стали и напомнили Зубкову, что за воровство животных придется ответить и поблагодарили за то, что он сам задокументировал свои преступления.

Как сообщалось ранее, изначально о воровстве енота сообщила одна из российских пропагандисток, которая преподнесла это, как "хорошую новость". При этом она не стала юлить с терминологией и прямо сказала, что ее коллега "покрал енота".

Пользователи сети после этого разошлись не на шутку и обнародовали много шуток по этому поводу, в том числе и сравнив херсонского енота с героем "Стражей галактики" Ракетой