Єнотів у Херсоні крав відомий кримський колаборант: у мережі обурюються (відео)

У мережі подякували колаборанту за те, що той самостійно задокументував злочин.

Під час втечі з Херсона російські окупанти та їхні посіпаки займалися грабунком і ця доля не оминула місцевий зоопарк, з якого вкрали єнотів.

Як виявилося, викрадачом виявився не рядовий солдат окупаційної армії, а кримський колаборант, директор Ялтинського зоопарку та засновник парку левів "Тайган" Олег Зубков.

При тому сам він не приховував своєї причетності до інциденту, а виклав відео "рятувальної операції" у своєму YouTube-каналі. За його словами, про це його попросило так зване окупаційне "керівництво Херсонської області"

Варто зазначити, що окрім єнота із зоопарку були вкрадені й інші тварини, включаючи осла та ламу.

Користувачі мережі відмовчуватись не стали і нагадали Зубкову, що за крадіжку тварин доведеться відповісти та подякували за те, що він сам задокументував свої злочини.

Як повідомлялося раніше, спочатку про крадіжку єнота повідомила одна з російських пропагандисток, яка піднесла це як "хорошу новину". При цьому вона не стала крутитися з термінологією і прямо сказала, що її колега "покрав єнота".

Користувачі мережі після цього розійшлися не на жарт і оприлюднили багато жартів із цього приводу, в тому числі й порівнявши херсонського єнота з героєм "Вартових галактики".