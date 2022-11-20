Люди заходять зі сльозами щастя: у Херсоні відкрився перший магазин "АТБ" (фото та відео)

У Херсоні відкрилося перше після деокупації АТБ

Після визволення Херсона від окупантів до обласного центру почав повертатися український бізнес. Першого ж дня окупації херсонці помітили на вулицях міста фуру мережі супермаркетів АТБ. Вона увірвалася до міста з увімкненим сигналом та прапором України на кабіні, чим викликала непідробні емоції у городян, які цілих 8 місяців чекали на повернення всього українського. 20 листопада стало відомо про повноцінний початок роботи мережі.

Так, за інформацією Голови військової адміністрації Херсонської області Ярослава Янушевича, у Херсоні відчинив свої двері перший магазин АТБ, а вже за кілька днів (23 листопада) херсонці зможуть відвідати ще два супермаркети відомої української мережі.

"Надалі супермаркети відкриватимуться в інших районах Херсона та населених пунктах області!", — додав Янушевич.

Відкриття магазину спричинило величезний ажіотаж серед українців. Черга біля входу до першого відновленого після розграбування російськими окупантами супермаркету розтягнулася на кілька десятків метрів.

Від радості повернення всього українського та поступового відновлення частини колись звичного життя деякі люди не змогли стримати сліз.

"Люди плачуть, заходячи до магазину АТБ, що знову відкрився. Звільнений Херсон — до мурашок", — так прокоментував відео з херсонського атб радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Зважаючи на відсутність електроенергії у деяких громадян, у приміщенні супермаркету були організовані місця для зарядки телефонів.

Як з’ясували журналісти видання "Супільне Херсон", наступні магазини відомої мережі будуть відкриті у Таврійському та Шуменському районах міста. Про це журналісти розповіли, посилаючись на слова регіонального директора мережі Юрія Шікера.

Також видання показало, як виглядає зсередини перший відновлений супермаркет у Херсоні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти записали відео зі вкраденим із Херсонського зоопарку єнотом. Загарбники наголосили, що віддавати тварину вони не збираються.

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