Дали ім’я і повертати не збираються: окупанти розповіли про долю вкраденого ними єнота

Звірятко загарбники використовують з метою своєї мерзенної пропаганди

Вкрадений із Херсонського зоопарку єнот зумів стати зіркою мережі лише за кілька днів. Довгий час про долю звірятка не було чути, поки на зв’язок не "вийшли" самі російські злодії — десантники, які прийшли на українську землю вбивати мирне населення. З огляду на хайп, який розгорнувся навколо єнота, вони вирішили використати його для власної пропаганди. Полоскуна зробили обличчям промо-кампанії ВДВ та навіть завели йому окремий Telegram-канал.

Як повідомляє ресурс Mash, єнот отримав ім’я Херсон, що окупанти вважали вельми символічним. Так це і є, враховуючи їхній ганебний відступ із обласного центру Херсонщини на лівий берег Дніпро.

Що ж відомо про долю вкраденого звіра? За даними російських військових, він живе у розташуванні десантників і регулярно влаштовує їм бардак. Вони підгодовують його рибою та виноградом, а також нерідко влаштовують із ними мілітарі-фотосесії. Самі ж загарбники стверджують, ніби не крали єнота, а "врятували його, покинутого, від смерті".

Повертати звірка українцям окупанти не планують: пишномовно обіцяють, що на малу батьківщину до Херсона звірятко повернеться лише разом із ними. Паралельно розкручується сам бренд херсонського єнота, його використовують для пропаганди "спецоперації" в росії — його зображують на малюнках і вишивках.

Росіяни використовують вкраденого єнота у своїх цілях

Його розкручують, як черговий символ "СВО"

До речі, додамо, що навіть самі російські солдати не соромляться визнавати за собою статус армії злодіїв та мародерів, публікуючи в Telegram-каналі єнота досить прямолінійні меми.

Якими ще досягненнями могли хвалитися окупанти?

Залишається лише сподіватися, що незабаром українські захисники зможуть відновити справедливість, покарати кривдників єнота і повернути його додому.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто став людиною, яка крала звіра із зоопарку. Це, до речі, вельми відомий колаборант із Криму.

Також ми писали про те, що єнот справді став героєм десятків, якщо не сотень мемів. Українці обіцяють загарбникам дуже веселе життя з "бандерівським спецагентом із біолабораторій НАТО".