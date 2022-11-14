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Не того взяли: вкрадений у Херсоні єнот став героєм нової порції патріотичних мемів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Українські єноти – тварини не прості Новина оновлена 14 листопада 2022, 14:44
Українські єноти – тварини не прості

Єнота обіцяють повернути, але праведний гнів українців уже не зупинити

Російські загарбники вже мало кого можуть здивувати звірствами в Україні, але викрадення єнота із Херсонського зоопарку викликало надзвичайно негативну реакцію українців.

На третій день після звільнення Херсона у мережі досі активно плодять меми для викраденого єнота.

Варто зауважити, що з Херсонського зоопарку за наказом директора ялтинського зоопарку "Тайган" Олега Зубкова насправді вивезли більшість тварин, від лами та вовка до осла та білок, проте єнот став найвідомішою викраденою твариною.

Після скандалу Зубков заявив, що поверне єнота та інших тварин, коли влада скаже йому, що готова прийняти їх назад.

"Я поверну їх відразу, як тільки влада Херсона дасть команду, що може їх прийняти. Ще три павичі, ще два фазани, цесарки, дві вовчиці, лама і ослиця Даша", — каже він.

Проте потік мемів на тему вже не зупинити.

Насамперед, українці пророкують росіянам сумну долю, адже тепер Збройні сили України каратимуть їх і за постраждалого єнота, і можуть дійти навіть до Кремля у його пошуках.

Херсон вкрали єнота — меми та жарти
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Херсон вкрали єнота — меми та жарти
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Херсон вкрали єнота — меми та жарти
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Херсон вкрали єнота — меми та жарти
"Єнот — казус беллі до повернення Криму військовим шляхом", - жартують у мережі

Крім того, в мережі вважають, що справжній український єнот не потребує порятунку, а сам розправиться з окупантами і допоможе звільнити території, що залишаються під контролем росії.

Єнотика порівнюють із героєм "Вартових галактики" на ім’я Ракета.

Зубков обіцяє повернути до Херсона єнота, але меми уже не зупинити
Не того єнота вкрали, окупанти
Зубков обіцяє повернути до Херсона єнота, але меми уже не зупинити
Єнот вкрали Херсон меми
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Єнот вкрали Херсон меми
Тікайте від українських єнотів, окупанти!

Також жартують, що єНот – спільна розробка Головного управління розвідки Міноборони України та Мінцифри для особливо важливих операцій у тилу ворога.

Єнот вкрали Херсон меми
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Як повідомляв "Телеграф", раніше хвилю мемов в Україні викликав президент Володимир Зеленський, який сказав неоднозначну фразу у присутності дружини.

Теги:
#Херсон #Тварини #Гумор #Єнот #Меми