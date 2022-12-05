Энергосистема Украины остается целостной: все о последствиях нового массированного удара рф

Над Украиной было сбито более 60 вражеских ракет

В понедельник, 5 декабря, российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Украине. Большую часть ракет удалось сбить. "Телеграф" расскажет о подробностях сегодняшней атаки захватчиков на нашу страну.

Так, известно, что во время тревоги в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 10 ракет. Из них 9 были сбиты. Информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации.

Над Днепропетровской областью было сбито 15 ракет. К счастью, "прилетов" во время запуска ракет не зафиксировано, сообщает председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В то же время в Полтавской ОГА передают, что над областью сегодня было сбито 10 российских ракет. "Прилетов" также не зафиксировано.

Несколько взрывов раздалось в Запорожье. Секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртев отметил, что часть из них – эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа сил противовоздушной обороны. В городе "прилетов" не было.

На данный момент известно, что оккупанты нанесли удары по объектам энергосистемы в Винницкой, Одесской и Киевской областях.

В целом во время массированного обстрела было уничтожено более 60 ракет X-101/Х-555, "Калибр" и Х-59.

Стоит отметить, что во время ракетной атаки во многих городах произошли аварийные отключения света. Так, к примеру, без электроэнергии осталась Одесса. На всей территории Сумской области также ввели экстренные аварийные отключения. В Николаевской области все 10 очередей графика также остались без электричества.

Также известно, что в некоторых городах произошли отключения водоснабжения. К примеру, в Одессе были обесточены все насосные станции, в результате чего город и область остались без воды. Кроме того, водоснабжение было отключено в ряде домов в Запорожье.

Напомним, прошлую массированную ракетную атакую российские оккупанты совершили 23 ноября. Враг совершил 67 пусков крылатых ракет, украинские защитники сбили 50 из них, а также 5 дронов-камикадзе.