Ракетный удар рф по Одессе: воды нет везде, часть города без света

В результате вражеской атаки в городе остановлен электротранспорт, а воды пока что нет вообще

В понедельник, 5 декабря, россия атаковала ряд городов Украины, взрывы слышали, в частности, жители Одессы. Следствиями вражеского обстрела стали экстренные аварийные отключения электричества, а также прекращена подача водоснабжения. Из-за того, что обесточена часть города, стали трамваи и троллейбусы.

Как сообщает издание "Думская", ссылаясь на данные "Инфоксводоканал", насосные станции и резервные линии в Одессе обесточены. Также журналисты сообщают об остановке городского электротранспорта практически по всем районам.

Так, в одесском водоканале пояснили, что водоснабжение отсутствует везде. Потребителей просят сохранять спокойствие. Сообщается, что после восстановления энергоснабжения ситуация с подачей воды стабилизируется.

В местных Телеграм-каналах сообщают о "прилетах", после которых начались перебои со светом, водой и отоплением. Жители также пишут, что общественный транспорт перестал функционировать. В одном из районов города наблюдают пожар.

Как ранее сообщал "Телеграф", Украину 5 декабря охватила масштабная волна воздушной тревоги, сработали силы ПВО в ряде регионов. На фоне ударов рф начались проблемы с электричеством. И не только в украинских населенных пунктах. О сбоях сообщают жители Молдовы.