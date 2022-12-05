Ракетний удар рф по Одесі: води немає скрізь, частина міста без світла

Внаслідок ворожої атаки в місті зупинено електротранспорт, а води поки що немає взагалі

У понеділок, 5 грудня, росія атакувала низку міст України, вибухи чули, зокрема, жителі Одеси. Наслідками ворожого обстрілу стали екстрені аварійні відключення електрики, а також припинено подачу водопостачання. Через те, що знеструмлена частина міста, стали трамваї та тролейбуси.

Як повідомляє видання "Думська", посилаючись на дані "Інфоксводоканал", насосні станції та резервні лінії в Одесі знеструмлені. Також журналісти повідомляють про зупинку міського електротранспорту практично в усіх районах.

Так, в одеському водоканалі пояснили, що водопостачання відсутнє скрізь. Споживачів просять зберігати спокій. Повідомляється, що після відновлення енергопостачання ситуація із подачею води стабілізується.

У місцевих Телеграм-каналах повідомляють про "прильоти", після яких почалися перебої зі світлом, водою та опаленням. Жителі також пишуть, що громадський транспорт перестав функціонувати. В одному із районів міста спостерігають пожежу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Україну 5 грудня охопила масштабна хвиля повітряної тривоги, спрацювали сили ППО у низці регіонів. На тлі ударів росії почалися проблеми з електрикою. І не лише в українських населених пунктах. Про збої повідомляють мешканці Молдови.