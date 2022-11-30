Вкрали найцінніше: під Одесою злодії поцупили генератор із магазину

Поліція вже зайнята пошуками зловмисників

На Одещині невідомі залізли до магазину та винесли звідти найціннішу в умовах блекауту річ — електрогенератор.

Як повідомляє "Думська" з посиланням на правоохоронні органи області, інцидент стався в ніч на 29 листопада в селі Прилиманське, що неподалік обласного центру.

Зазначається, що злодюжки відтиснули металопластикові двері продуктового магазину і проникли всередину, щоб винести звідти бензиновий генератор.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України (злодійство), злочинців уже шукають.

Як повідомлялося раніше, російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України призвели до того, що перебої з електрикою відчуваються по всій країні. На тлі цього місцева влада розгортає так звані "Пункти незламності", які дозволяють отримати доступ до електрики та тепла.

Однак багато українців поспішили закупити паливні генератори, щоб мати можливість запустити важливі електроприлади незалежно від обставин. Втім, деякі експерти переконані, що це матиме свої негативні наслідки, серед яких зростання цін на пальне.