Украли самое ценное: под Одессой воры стащили генератор из магазина

Полиция уже занята поисками злоумышленников

В Одесской области неизвестные залезли в магазин и вынесли оттуда самую ценную в условиях блэкаута вещь — электрогенератор.

Как информирует "Думская" со ссылкой на правоохранительные органы области, инцидент произошел в ночь на 29 ноября в селе Прилиманское, что неподалеку от областного центра.

Отмечается, что воришки отжали металлопластиковую дверь продуктового магазина и пробрались внутрь, чтобы вынести оттуда бензиновый генератор.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины (воровство), преступников уже ищут.

Как сообщалось ранее, российские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины привели к тому, что перебои с электричеством ощущаются по всей стране. На фоне этого местные власти разворачивают так называемые "Пункты несокрушимости", которые позволяют получить доступ к электричеству и теплу.

Однако многие украинцы поспешили закупиться топливными генераторами, чтобы иметь возможность запустить важные электроприборы вне зависимости от обстоятельств. Впрочем, некоторые эксперты убеждены, что это будет иметь свои негативные последствия, среди которых рост цен на топливо.