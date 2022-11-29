Ажіотаж навколо “генераторів” та заборона російської нафти: чи це викличе дефіцит палива в Україні

Вже в грудні на українців може чекати дефіцит палива, зростання цін на нього та багато інших товарів, але може цього і не станеться

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі та майбутні санкції можуть дати несподіваний ефект на паливному ринку Україні, про що вже попереджають експерти.

Так, за словами власника мережі Prime Дмитра Леушкіна, ситуація на паливному ринку стає напруженою з кількох причин:

дизельна криза в Європі напередодні ембарго на російську нафту, що вступає з 5 грудня. Багато продавців закуповують паливо "про запас", внаслідок чого його на ринку стає менше і купити його для України набагато складніше;

виникли проблеми з постачанням палива морем через дунайські річкові порти, до того ж, як повідомляє профільний сайт enkorr, тарифи на перевезення нафти морем рекордно зросли і продовжуватимуть зростати;

складна ситуація з логістикою на кордоні, зокрема зниження цін на паливо в Болгарії викликало збільшення потоку транспорту туди, що викликало черги бензовозів на кордоні.

Все це погіршується ще через чисто внутрішній, викликаний ракетними ударами окупантів по цивільній інфраструктурі, що призвело до зростання попиту на генератори для електро- та теплопостачання.

Загалом за словами Дмитра Леушкіна, на українців чекають непрості 3 тижні, після чого криза піде на спад до березня, але в грудні на АЗС можуть повернутися черги, оскільки особливих запасів палива в країні немає. Паралельно приблизно на 2 гривні може зрости ціна на пальне – бензин та дизель.

Дефіциту та зростання цін може і не бути

Оптимістичніший експерт з паливного ринку Сергій Куюн, який вважає, що ситуація не обов’язково виллється в дефіцит, хоча попит на паливо і зростання цін на нього явно помітний. Причиною тому – використання генераторів для електро- та теплопостачання.

Як повідомляє експерт, зазвичай на ринку не буває зростання цін у "мертвий сезон" як зараз, насправді ж зростання попиту призвело до зростання цін на пальне на 0,5-1 гривню за літр. Однак довготривалого ефекту від цього експерт не передбачає, хоча за споживанням палива генератор приблизно дорівнює міському авто з пробігом на добу до 100-150 км.

"У довгостроковій перспективі фактор попиту на "генератори" не повинен тиснути на ціни. Все залежатиме від зовнішніх умов. Наразі досить напружене очікування обмеження ціни на російську нафту та ембарго на її імпорт, що набирає чинності з 5 грудня", — пише експерт на своїй сторінці у Facebook.

Як прогнозує експерт, хоча європейці і нервуються, дефіциту на ринку немає, але й вільних обсягів також. У результаті багато залежатиме від поєднання факторів. Так, на боці України низький сезонний попит у Європі, нещодавно побудована система постачання нафти, утричі більший парк бензовозів та ринок, який вміє працювати в умовах кризи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не лише генератор може забезпечити місто електроенергією, є й інші альтернативи.