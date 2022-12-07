Чому росія знову атакує Україну "Шахедами": помста чи удари відчаю

Експерт Олексій Їжак пояснив "Телеграфу" чергове безпілотне загострення від рф

Останній удар по Україні з боку росії, з використанням зокрема безпілотників, зумовлений скоріше емоційною складовою після шоку в кремлі від ударів по її військових аеродромах.

Таку думку "Телеграфу" висловив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Думаю, у росії з "Шахедами" виникла проблема — вони закінчуються, а Іран зробив крок назад у постачаннях всього необхідного для цих дронів. Зараз у них (росіян. — Авт.) є певний залишковий запас. Думаю, в останній раз вони їх використали як помсту за "Енгельс", "Дягілєво" і аеродром в Курську. Однак воно виглядає трохи, як така не дуже впевнена помста. Використали те, що є. Наскільки розумію, проблема з цими дронами не в тому, що змінилися умови, погода чи ще щось, просто їх не так багато (через що спостерігалось деяке затишшя з атаками БПЛА, — Авт.). Можливо, вже припинилось їхнє постачання. А виробництво, яке хотіли розгорнути в рф, ще не почалося. Хоча ми можемо чогось і не знати в цьому сенсі". — каже він.

За словами експерта, разом з тим високий рівень знищення дронів пов'язаний з тим, що у ЗСУ з'явилося достатньо засобів для антидронної боротьби. І це сталося ще після першої атаки "Шахедів" на Україну восени цього року. Зазначимо, за оперативними даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу Сили оборони знищили ще 17 російських дронів.

"Я б сказав, що вже після першого застосування цих дронів стало зрозуміло, як на них реагувати. В принципі, захист від дронів у нас достатньо надійний. Там питання було у тому, щоб їх виявляти і розташовувати системи захисту на тих траєкторіях, на яких вони можуть летіти. Вони ж не можуть літати за надскладною траєкторією. Думаю, це означає, що у нас є засоби для боротьби з дронами, що цих засобів достатньо. Але я сказав би, що це не тільки зараз проявилося. Зараз просто це ще раз підтвердилось. Коли на початку дронів у росії було небагато, коли їх було кілька десятків, то вони ще створювали проблеми, а зараз їх просто всі збивають", — наголошує Олексій Їжак.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", минулого тижня сталися також масштабні пожежі в російській Пермі на ТЕЦ, Брянській області на нафтобазі та на складі у Волгограді.

Крім того, ми писали раніше, що за прогнозами військового експерта Євгена Дикого, Україна напевно вже має технічні можливості вражати військові об'єкти на території росії далеко від українського кордону завдяки безпілотним літальним апаратам далекого радіусу дії. Тож бавовни на військових об'єктах рф продовжаться.