У Курську вибух і серйозна пожежа на аеродромі: влада вже звинуватила безпілотник (відео)

Пожежа на аеродромі в Курській області стала третьою НП на летовищах за два дні

"Бавовни" на російських аеродромах продовжуються. Рано-вранці стовп диму піднявся Курськом.

Місцева влада повідомляє про нібито атаку безпілотника. Повідомляється, що горить нафтонакопичувач біля аеродрому. Попередньо постраждалих немає.

Місцеві жителі повідомляють, що пожежу чи дим видно з різних точок міста. Попри зусилля місцевих пожежників, вогонь не вдається взяти під контроль. Над локалізацією пожежі б’ються вже майже годину, але впоратися не можуть. Пожежа потрапила на відео — видно, наскільки сильно вгору підіймається стовп вогню.

Зазначимо, що Курськ знаходиться за 115 км від українського кордону, найближча точка — Сумська область. У Курській області раніше заявляли про підготовку лінії оборони.

Курськ на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії після вибухів відразу на двох важливих військових аеродромах у росіян почалася паніка, адже ці летовища знаходилися набагато далі вглиб рф. Завдати серйозної шкоди великій кількості літаків безпілотники не змогли б. Згідно з фото наслідків, постраждав як мінімум один літак Ту-22МЗ.