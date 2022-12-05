"Де наше ППО, що з безпекою?": у росії істерика після вибухів на військових аеродромах

Росіяни обурюються в мережі через вибухи на аеродромах

Вранці 5 грудня на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області росії пролунав вибух, також "бавовна" сталася на аеродромі під Рязанню. У росії вже встигли прокоментувати інцидент, заявивши, що приводів для занепокоєння немає. Однак росіяни не поспішають довіряти владі.

Так, після "бавовни" на аеродромі губернатор Саратовської області росії Роман Бусаргін у своєму Telegram-каналі зазначив, що внаслідок вибуху жоден об’єкт цивільної інфраструктури не постраждав, а також запевнив, що для паніки приводів немає.

Водночас росіяни вважають це черговою неправдою з боку влади. Користувачі мережі наголосили, що їм у черговий раз чогось не домовляють.

Попри втішні заяви влади, росіяни в мережі висловлюють свою думку щодо інциденту на аеродромі та висловлюють свої обурення.

В одному з російських пабліків скаржаться, що в росії не залишилося стратегічних об’єктів, які можна вважати безпечними.

Варто зазначити, що росіяни використовують аеродром "Енгельс" для завдання масованих ракетних атак з енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про вибух у Курській та Білгородській областях. Внаслідок травми отримали семеро людей, одна людина загинула.