Россияне негодуют в сети из-за взрывов на аэродромах

Утром 5 декабря на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россии раздался взрыв, также "хлопок" произошел на аэродроме под Рязанью. В рф уже успели прокомментировать инцидент, заявив, что поводов для беспокойства нет. Однако россияне не спешат этому доверять.

Так, после "хлопка" на аэродроме губернатор Саратовской области россии Роман Бусаргин в своем Telegram-канале отметил, что в результате взрыва ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал, а также заверил, что для паники поводов нет.

В то же время россияне посчитали это очередной неправдой со стороны властей. Пользователи сети отметили, что им в очередной раз чего-то не договаривают.

Несмотря на утешительные заявления властей, россияне в сети высказывают свое мнение относительно случившегося инцидента на аэродроме и выражают свои возмущения.

В одном из российских пабликов жалуются, что в россии не осталось стратегических объектов, которые можно было бы считать безопасными.

Стоит отметить, что россияне используют аэродром "Энгельс-2" для нанесения массированных ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о взрыв в Курской и Белгородской областях. В результате травмы получили семь человек, один человек погиб.