З’явилися фото наслідків удару безпілотника по аеродрому в росії: один із літаків пошкоджено

З’явилися знімки, на яких можна оцінити силу вибуху

Вранці 5 грудня на двох далеких від кордону України авіабазах стратегічної авіації, з якої проводяться запуски крилатих ракет, пролунали вибухи, а тепер завдяки супутниковій зйомці наслідки можна побачити на фото.

На знімку, зробленому супутником ISI, над аеродромом "Дягілєво" в Рязанській області видно сліди вибуху поряд з одним із російських літаків Ту-22М.

Очевидно, стратегічний бомбардувальник отримав пошкодження, проте масштаби збитків оцінити складно.

Втім, у мережі з’явилося і фото із землі, на яких видно пошкоджену вантажівку та пошарпану хвостову частину літака.

Ще на одному знімку можна детальніше побачити пошкодження задньої частини крила та одного з двигунів. Також на фото видно бортовий номер, який, згідно з даними з відкритих джерел, належить російському літаку Ту-22М3.

Зазначимо, в російському міноборони після інциденту повідомили, що ЗСУ атакували аеродроми "Дягілєво" (Рязанська область) та "Енгельс" (Саратівська область) за допомогою безпілотників. За їхніми даними, всі дрони були нібито збиті, але осколки, що падали, призвели до загибелі трьох солдатів і поранення ще чотирьох.

Російські військери пізніше заявили, що удару нібито було завдано радянським БПЛА Ту-141 "Стриж", який безперешкодно пролетів 650 кілометрів у повітряному просторі росії. В Україні інцидент не коментували.

"Телеграф" у свою чергу поговорив з військовим експертом Євгеном Диким, який розповів, чи має Україна можливість вражати цілі так далеко вглиб території росії, а також які висновки можна зробити з цієї атаки.