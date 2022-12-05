Появились фото последствий удара беспилотника по аэродрому в россии: один из самолетов поврежден

Появились снимки, на которых можно оценить силу взрыва

Утром 5 декабря на двух далеких от границы Украины авиабазах стратегической авиации, с которой производятся запуски крылатых ракет, прозвучали взрывы, а теперь благодаря спутниковой съемке последствия можно увидеть на фото.

На снимке, сделанном спутником ISI, над аэродромом "Дягилево" в Рязанской области видны следы взрыва рядом с одним из российских самолетов Ту-22М.

По всей видимости стратегический бомбардировщик получил повреждения, однако масштабы ущерба оценить сложно.

Впрочем, в сети появилось и фото с земли, на которых виден поврежденный грузовик и потрепанная хвостовая часть самолета.

Еще на одном снимке можно более детально увидеть повреждения задней части крыла и одного из двигателей. Также на фото виден бортовой номер, который, согласно данным из открытых источников, принадлежит российскому самолету Ту-22М3.

Отметим, в российском минобороны после инцидента сообщили, что ВСУ атаковали аэродромы "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) с помощью беспилотников. По их данным, все дроны были якобы сбиты, но падавшие осколки привели к гибели троих солдат и ранению еще четырех.

Российские военкоры позже заявили, что удар якобы был нанесен советским БПЛА Ту-141 "Стриж", который беспрепятственно пролетел 650 километров в воздушном пространстве рф. В Украине инцидент не комментировали.

"Телеграф" в свою очередь поговорил с военным экспертом Евгением Диким, который рассказал, есть ли у Украины возможности поражать цели так далеко вглубь территории россии, а также какие выводы можно сделать из этой атаки.