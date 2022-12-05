Взрывы на аэродромах россии: сезон "бавовны" будет продолжаться, эксперт назвал причины

Евгений Дикий прокомментировал "Телеграфу" взрывы на военных объектах россии далеко от украинской границы

Украина вероятно уже имеет технические возможности поражать военные объекты на территории россии благодаря беспилотным летательным аппаратам дальнего радиуса действия.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт Евгений Дикий, оценивая атаку аэродрома "Энгельс" в Саратовской области россии (расположен на расстоянии около 800 км от украинской границы) и "бавовну" на аэродроме под Рязанью (находится приблизительно в 200 км от москвы).

"Первое: если вы спрашиваете, могут ли у нас быть такие технические возможности создать дрон именно украинскими силами, который пролетит, например, 1,5 тыс. км и условно достигнет "Энгельса", то да, такие возможности есть. Более того, я могу достоверно утверждать, что над такими дронами по меньшей мере с лета этого года точно работают. Причем не одна команда. Это преимущественно частные команды (некоторые волонтерские, некоторые частные компании). Но актуальность этой задачи очень очевидна. И поэтому над этим реально работают. В какой степени завершенности были эти разработки? Этой информации я не могу предоставить. Как вы понимаете, ее не пиарят. Но точно могу сказать, что над этим работали и ничего невозможного в этом совершенно точно ничего нет", — говорит Дикий.

Он объяснил, если Иран может создавать дроны-камикадзе Shahed, то промышленность Украины не хуже иранской, "а наоборот она не ограничена санкциями по приобретению комплектующих". А также с учетом инженерного уровня украинских специалистов. "Да даже наличие у нас в руках просто образцов тех же "Шахедов" (открывает возможности для разработок, — Авт.), это все и объясняет. Не то, что бы это было простой задачей, но она точно абсолютно реалистична", — подчеркивает эксперт.

К тому же, как напомнил знаток военного дела, украинские силы обороны ранее уже успешно справились с задачей по выводу военных морских целей благодаря морским дронам дальнего радиуса действия. А использование воздушных дронов, по его оценке, гораздо более простая задача, чем морских беспилотников.

"Во-вторых, — продолжает он, — а кто сказал, что этот дрон обязательно пролетел около 1000 км. Никуда не исчезает возможность, что этот БПЛА мог лететь не 1000 км, а 500 км или даже 50 км. Ведь не забывайте, что в рф не является такой страной, где украинским ДРГ было бы сложно "потеряться", раствориться. Когда же такая ДРГ там оказалась, то дальше в пределах огромной российской территории передвигаться можно достаточно свободно. Поэтому то, что от Украины до "Энгельса" немало километров, — вовсе не обязательно означает, что именно это расстояние пролетел запущенный дрон. Значительную часть дистанции вполне возможно могли проехать. А где-то может даже и пройти, а там уже и запустили БПЛА".

Дикий допустил, что в дальнейшем подобные "бавовны" на военных объектах россии вдали от украинской границы и фронта будут продолжаться.

"Да, есть большая надежда, что это только первая ласточка. Она сама по себе уже очень важна психологически. Но пока это больше психологически. Мы не знаем, насколько сильно повреждены эти два стратегических бомбардировщика Ту-95. Однако даже если они сильно повреждены и выведены из строя, то все равно у россиян их десятки. Но если мы дальше начнем достаточно регулярно их доставать, это будет существенно. Мы окончательно убедились, что нам не дают дальнобойную ПВО, которая могла бы сбивать в воздухе эти цели. Ну, окей, больше времени стратегический бомбардировщик проводит не в воздухе, а на земле", — аргументирует эксперт.

Напомним, как сообщал "Телеграф" ранее, на прошлой неделе произошли масштабные пожары в российской Перми на ТЭЦ, Брянской области на нефтебазе и на складе в Волгограде.

Также мы писали, что в Укроборонпроме рассказали о завершении разработки нового украинского вооружения. Речь может идти об ударном беспилотнике. Он имеет дальность до 1000 км и вес боевой части в 75 кг.