"Завершаем разработку": Укроборонпром рассказал, чем ответим на атаку иранских дронов

Пока точно не подтверждено, что это беспилотник

На фоне массовых атак иранских дронов-камикадзе по Киеву и другим городам Украины, которые преимущественно были сбиты силами ПВО, но некоторые все же повлекли за собой разрушения и человеческие жертвы, в Укроборонпроме рассказали о завершении разработки нового украинского вооружения. Речь может идти об ударном беспилотнике. Он имеет дальность до 1000 км и вес боевой части в 75 кг.

Об этом сообщила пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром" на странице в Фейбук. Они также опубликовали фрагмент фотографии беспилотника. Как отмечается, атаки воздушными "мопедами" – это агония российской федерации, так как Вооруженные силы Украины продолжают побеждать на фронте. Методы россиян – это устрашение и террор гражданских мирных людей.

"Россияне не сломают ни наши планы, ни наш дух. Укроборонпром работает в усиленном режиме со времени полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это "ничего" успешно работает на поле боя, а еще некоторое" ничего "раз за разом проходит успешные испытания", — говорится в сообщении.

Сообщение "Укроборонпрома"

Как сообщал "Телеграф" ранее, эксперты рассказали, чем, как и где можно сбивать российские дроны иранского производства. Есть несколько ограничений, о которых следует знать.