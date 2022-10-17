Охота на дроны: как, где и чем можно сбивать летящий иранский "мопед"

Эксперты рассказали "Телеграфу", эффективно ли вести огонь по дронам из обычного охотничьего оружия

В понедельник, 17 октября, Киев был массово атакован иранскими дронами, которые россияне переназвали из Shahed-136 в "Герань-2" и активно используют для ударов по Украине. Один из вражеских беспилотников на подлете к цели был сбит из автоматов и пистолетов патрульными полицейскими, бойцом территориальной обороны (ТрО), оперативником уголовного розыска и спецназовцем.

И хоть советник главы МВД Антон Геращенко подал это как большую победу и героизм, министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что в случае попыток сбить дрон в городе может быть больше погибших от стрельбы. В полиции настаивают, что делать это лучше за пределами города, а в силах ПВО обещают опубликовать инструкцию, как и из чего стоит пытаться сбить летящий иранский "мопед".

Тем временем "Телеграф" пообщался с экспертами о том, насколько эффективна такого рода охота на дроны и что по этому поводу говорит украинское законодательство.

На атаки армии дронов нужен системный ответ

Председатель наблюдательного совета ВОО "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгий Учайкин поясняет:

"Мы столкнулись с системной проблемой, возникшей в течение последних нескольких недель. И тема охоты на дроны может стать мейнстримом нашей борьбы с российской агрессией на ближайшие полгода-год. Сугубо теоретически, опираясь на Закон об основах национального сопротивления и обеспечения участия гражданских лиц в защите Украины, такие люди могут вести огонь по дронам. Но вопрос – в эффективности таких действий. Поразить такую мишень, которая двигается на определенной скорости и высоте, это вам не охота на уток. Картечью, дробью тут ничего не добьешься".

По мнению эксперта, нужно готовить специалистов, которые могли бы решать такой вопрос, используя оружие определенного калибра.

"Чтобы они стационарно караулили такие дроны, – отмечает Георгий Учайкин. – Речь фактически о создании новой системы ПВО, которая боролась бы именно с этим явлением. А параллельно еще и пыталась перехватить ракеты. Но для этого следует создавать новые расчеты, оснащенные, к примеру, спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Чтобы они стационарно следили за небом, имели определенные локации, а на вооружении — еще и ПЗРК "Игла" или "Стингеры", чтобы сбивать идущие выше объекты, те же ракеты… Ну ладно, попали сегодня правоохранители в дроны, выпустив по ним около полутора сотни патронов. Но вопрос ведь не только в том, чтобы попасть, но и чтобы уничтожить объект в воздухе. Потому что, падая, он хоть и сменит траекторию, но может рухнуть на людей и даже взорваться".

То есть, акцентирует эксперт, важно уничтожить заряд, находящийся в этом дроне, именно в воздухе. А для этого, по его словам, гарантированно нужны бронебойные зажигательные патроны.

"Обычные охотники у нас на таких расстояниях не работают. Никто ж уток не бьет с расстояния 750 метров, – поясняет Георгий Учайкин. – Кроме того, сложно рассчитать расстояние до такой мишени, как дрон. Следует видеть, куда летят пули. То есть следует использовать трассирующие, хотя бы через определенное расстояние в лентах. Чтобы видеть, куда идет очередь, срабатывать на опережение. Для всего этого надо готовить расчеты, которые станут бороться с нашествием дронов. А просто, стоя на балконе с ружьем, такой навал не сдержать. К тому же вопрос – куда полетят пули, которые не попали в дрон. Они же не растворяются в полете? Они же куда-то упадут. И в зависимости от траектории – могут нанести вред гражданскому населению".

Так что, констатирует эксперт, проблему нужно решать системно, что реально на уровне ТрО.

"Этим могли бы заняться добровольческие формирования территориальных громад – при условии надлежащего отношения к этой проблеме и соответствующего финансирования, – считает Георгий Учайкин. – Всё происходящее очень серьезно. Против нас фактически брошена москитная армия, которая наносит очень болезненные удары. И нам нужно давать соответствующий ответ на этот вызов. Потому считаю важным коллегиальное решение командования ПВО и представителей ТрО. Чтобы были созданы соответствующие расчеты, на профессиональном уровне, эффективно противостоящие нашествию дронов".

Есть правила, которые никто не отменял

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко уверен: если все будут использовать оружие бесконтрольно, это лишь добавит хаоса в нашу и без того непростую ситуацию.

"Есть специальные подразделения противовоздушной обороны, военные, тероборона. Именно они имеют право использовать оружие. В Украине был принят закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны. Там законодатели легализовали использование гражданским населением собственного оружия. Но исключительно для отпора российской военной агрессии против Украины, – подчеркивает эксперт. – Вопрос всё равно остается открытым. Ведь лица, получившие на руки оружие, должны быть закреплены за подразделениями полиции или территориальной обороны. Они могут привлекаться к выполнению определенных заданий по обеспечению, к примеру, правопорядка на улицах тех или иных населенных пунктов. Их данные вносятся в информационный портал Нацполиции Украины. И если такие лица находятся в составе ТрО, то они могут использовать данное вооружение".

Если же, продолжает Сергей Войченко, у кого-то дома хранится охотничье оружие (гладкоствольное или нарезное) и такой человек решил (как на некоторых фото, которые сейчас активно распространяются в сети) поохотится на те же дроны из окна, то нельзя забывать о законодательстве. Том самом, которое регулирует хранение охотничьего оружия и иже с ним.

"Есть определенные инструкции, которые никто не отменял, – подчеркивает эксперт. – Есть правила, которые запрещают использование охотничьего оружия в границах населенного пункта. Речь вообще о том, что нельзя использовать такого рода оружие ближе, чем в 200 метрах от жилых помещений".