Сбили российский дрон своими силами: героическая история правоохранителей из Киева (видео)

Дрон упал в 50 метрах от них

В понедельник, 17 октября, территорию Украины массово атаковали российские дроны-камикадзе иранского производства. Большая часть из них залетела на территорию Киева, где с утра звучало много взрывов. Один из вражеских беспилотников на подлете к цели был сбит патрульными полицейскими, бойцом ТрО, оперативником уголовного розыска и спецназовцем из автоматов и пистолетов.

Об этом рассказал советник руководителя Министерства внутренних дел Антон Геращенко в своем Telegram-канале. Он обнародовал видео разговора с героями столицы и показал обломок сбитого Shahed-136. По его словам, после попадания в него из оружия он резко сменил траекторию и упал в 50 метрах от правоохранителей.

"Это был четвертый по счету дрон. Если бы ребята его не сбили, то он мог попасть к месту, где проводились спасательные работы – и могли погибнуть спасатели, врачи, полицейские", — отметил Геращенко.

Кроме того, он призвал сбивать "Шахиды" из стрелкового оружия. В частности, это касается охотников и владельцев нарезного оружия.

"Шахиды можно сбивать. Как только слышишь звук шахида, и рядом у тебя есть оружие, это можно и нужно делать", — подчеркнул Геращенко в видео.

Видео Геращенко

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-шахидами иранского производства. Мы рассказали, что о них нужно знать и в чем такая опасность.