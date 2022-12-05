У мережі запідозрили, що удару по аеродрому в Енгельсі завдано ракетою, а не дроном (відео)

У соцмережах звернули увагу на звуковий супровід удару, що лунає у відео

Попередньою причиною вибуху на аеродромі в Енгельсі Саратовської області рф в понеділок, 5 грудня, називали атаку дроном, але тепер озвучується і версія з ракетою. У мережі звернули увагу на низку важливих нюансів, які можуть її підтвердити.

В Youtube з’явилося відео вибуху на аеродромі в Енгельсі, де чути звук, що супроводжує удар. Користувачі соціальних мереж обговорюють ролик і висловлюють припущення, що має місце бути атака зовсім не за допомогою безпілотника.

Так, Юрій Романенко у Facebook пише, що інтерес у ролику викликає звук, нібито він вказує на ракетний удар.

"Дивіться, після прольоту над камерою ракети спалах через 12-13 секунд. Тобто відстань близько 4 км. А потім через такий самий час доходить звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Більше того, у коментарях припустили, що це могла бути не крилата, а балістична ракета.

Соцмережі обговорюють удар по Енгельсу

З цього приводу іронізує і користувач Ian Matveev у Twitter.

"В Енгельсі на аеродромі стратегічної авіації вибух, пишуть, що пошкоджено два Ту-95. Імовірно — атака дрона. До найближчого аеродрому України більше 700 км. Я думаю швидше ракету впустили просто", — йдеться у публікації.

Як повідомляв "Телеграф", аеродром "Енгельс" у Саратовській області росії розташований на відстані близько 800 км від українського кордону. Що стосується "бавовни" на аеродромі під Рязанню, то він знаходиться приблизно за 200 км від москви. Військовий експерт Євген Дикий зазначив важливі нюанси, які варто враховувати при оцінці цієї атаки.