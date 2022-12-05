В сети заподозрили, что удар по аэродрому в Энгельсе нанесен ракетой, а не дроном (видео)

В соцсетях обратили внимание на звуковое сопровождение удара, запечатленное в видео

Предварительной причиной взрыва на аэродроме в Энгельсе Саратовской области рф в понедельник, 5 декабря, называли атаку дроном, но теперь озвучивается и версия с ракетой. В сети обратили внимание на ряд важных нюансов, которые могут ее подтвердить.

В Youtube появилось видео взрыва на аэродроме в Энгельсе, где слышен звук, сопровождающий удар. Пользователи социальных сетей обсуждают ролик и высказывают предположения, что имеет место быть атака вовсе не с помощью беспилотника.

Так, Юрий Романенко в Facebook пишет, что интерес в ролике вызывает звук, якобы он указывает на ракетный удар.

"Смотрите, после пролета над камерой ракеты вспышка через 12-13 секунд. То есть расстояние около 4 км. А потом спустя такое же время доходит звук взрыва", — говорится в сообщении.

Более того, в комментариях предположили, что это могла быть не крылатая, а баллистическая ракета.

Соцсети обсуждают удар по Энгельсу

По этому поводу иронизирует и пользователь Ian Matveev в Twitter.

"В Энгельсе на аэродроме стратегической авиации взрыв, пишут что повреждены два Ту-95. Предположительно — атака дрона. До ближайшего аэродрома Украины больше 700 км. Я думаю скорее ракету уронили просто", — говорится в публикации.

Как сообщал "Телеграф", аэродром "Энгельс" в Саратовской области россии расположен на расстоянии около 800 км от украинской границы. Что касается "бавовны" на аэродроме под Рязанью, то он находится приблизительно в 200 км от москвы. Военный эксперт Евгений Дикий указал на важные нюансы, которые стоит учитывать при оценке этой атаки.