"Тривожний сигнал": у ЗСУ розповіли, що зміниться після вибухів на російських аеродромах

У росіян залишилося ще багато бомбардувальників

Попри пошкодження стратегічних бомбардувальників на російських аеродромах під Рязанню та Саратовом, у росіян залишається ще багато літаків, здатних запускати крилаті ракети.

Як повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, окрім Ту-22М на озброєнні окупаційної армії є ще й Ту-95 та Ту-160.

"Один літак Ту-95 може від восьми ракет нести, і їх у рф ще багато", — сказав він, додавши, що мова може йти про десятки одиниць.

За його словами, не можна виключати, що після вибухів ракетні удари припиняться, до того ж аеродромам, очевидно, було завдано мінімальних збитків, а тому це не вплине на можливості їх експлуатації.

Проте Ігнат наголосив, що подія є "тривожним сигналом" для росіян.

Він додав, що із супутникових знімків пізніше можна буде оцінити масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, вибухи на російських військових аеродромах пролунали вранці 5 грудня, після чого у російському сегменті мережі розпочалася справжня істерія.

Пізніше у мережі з’явилися фото з аеродрому під Рязанню, на якому було чітко помітно, що один із бомбардувальників Ту-22М отримав пошкодження задньої частини крила та одного з двигунів.