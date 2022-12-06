"Тревожный сигнал": в ВСУ рассказали, что изменится после взрывов на российских аэродромах

У россиян осталось еще много бобмбардировщиков

Несмотря на повреждение стратегических бомбардировщиков на российских аэродромах под Рязанью и Саратовом, у россиян остается еще большое количество самолетов, способных запускать крылатые ракеты.

Как сообщил в эфире телеканала FREEДОМ спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, помимо Ту-22М на вооружении оккупационной армии есть еще и Ту-95 и Ту-160.

"Один самолет Ту-95 может от восьми ракет нести, и их в рф еще много", — сказал он, добавив, что речь может идти о десятках единиц.

По его словам, нельзя исключать, что после взрывов ракетные удары прекратятся, к тому же аэродромам, по всей видимости, был нанесен минимальный ущерб, а потому это не повлияет на возможности по их эксплуатации.

Тем не менее Игнат подчеркнул, что происшествие является "тревожным сигналом" для россиян.

Он добавил, что со спутниковых снимков позже можно будет оценить масштабы повреждений.

Напомним, взрывы на российских военных аэродромах прозвучали утром 5 декабря, после чего в российском сегменте сети началась настоящая истерия.

Позже в сети появились фото с аэродрома под Рязанью, на котором было отчетливо заметно, что один из бомбардировщиков Ту-22М получил повреждения задней части крыла и одного из двигателей.