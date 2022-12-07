Блекаути в Україні можуть вплинути на вартість продуктів: на що чекати від цін

Ціни на продукти залежатимуть від частоти відключень електроенергії

У зв’язку з масовими відключеннями електроенергії через російські обстріли ціни на продукти харчування в Україні можуть зрости на кілька відсотків.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час національного телемарафону розповів, як перебої з енергопостачанням можуть вплинути на вартість продуктів. За його словами, для базового продуктового кошика відключення електроенергії фізичних загроз не викликає.

Повідомляється, що частка електроенергії, залежно від типу продукції, впливає на ціну від 3 до 5%, а далі все залежатиме від частоти цих відключень і, відповідно, від необхідності використання альтернативних джерел, які дорожчі.

"Якщо ситуація буде поточною, з прогнозованим плановим відключенням, суттєвого подорожчання не передбачається. Будуть незначні коригування на кілька відсотків, але не більше", — зазначив Тарас Висоцький.

Також заступник міністра аграрної політики додав, що багато альтернативних джерел живлення вже в дорозі до нашої країни. Їх замовили коштом підприємств, а також за допомогою фінансування міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні вартість одного з найпопулярніших продуктів може суттєво зрости.

Також ми повідомляли про те, що в українських супермаркетах зросли ціни одразу на кілька овочів, які купує кожен.