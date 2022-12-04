Їх купує кожен: в Україні подорожчають одразу кілька овочів

Фахівці розповіли, коли в країні почнуть зростати ціни на деякі овочі

Найближчим часом в Україні можуть подорожчати кілька популярних у покупців овочів. Зростання цін цієї зими зумовлене одразу кількома причинами.

Найбільше збільшиться вартість овочів борщового набору, оскільки їх зберігання може подорожчати через проблеми з електроенергією в країні. Українці помітять оновлені цінники вже у грудні. Про це повідомляють фахівці АПК-Інформ: овочі та фрукти".

На думку експертів, у період сильних морозів в Україні може подорожчати картопля. Однак різкого стрибка цін не буде. Найімовірніше, зміна вартості відбудеться у лютому.

Зазначимо, що за даними Мінфін, на початку грудня середня ціна за кілограм картоплі в українських супермаркетах склала 10,33 грн, це на 72 копійки більше, ніж у листопаді.

Ціни на картопля в Україні

Також у грудні почали зростати ціни на цибулю. Наприклад, зелена цибуля подорожчала за останній місяць з 34,44 до 35,97. Водночас цибуля-порей зросла в ціні з 85,64 до 93,90.

Ціни на цибулю.

Згідно з прогнозами фахівців, цибуля може стати рекордсменом подорожчання серед овочів борщового набору. Причиною ймовірного зростання цін узимку також називають високі витрати на зберігання.

Нагадаємо, що в Україні змінилися ціни на один із найпопулярніших продуктів — сало. "Телеграф" розповів, скільки зараз коштує у супермаркетах домашнє сало.