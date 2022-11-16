Ціни летять нагору: які продукти подорожчають до Нового року, а які — навпаки

Зниження ціни можливе на низку товарів

В Україні продовжують дорожчати найпопулярніші продукти харчування. Сильніше всього в ціні злетіли яйця — більш ніж наполовину, але не одні вони — вартість зросла у риби, сиру, фруктів та овочів, м’яса, безалкогольних напоїв. До кінця року вартість зросте ще більше.

Орієнтовно за півтора місяця вартість харчів зросте на 10–12%. Але далі буде лише важче, пік цін очікується у лютому-березні 2023 року, за прогнозом директора Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка. Причина — у війні, дорожнечі палива, порушення логістики та нестабільності електрики.

Що подорожчає першим

Першими в ціні злетять молоко та молочна продукція. Їх збереження залежить від наявності стабільної електрики.

Ціна на які продукти не зміниться чи знизиться

Не очікується подорожчання олії, стабілізуватися має ціна на яйця — протягом листопада. Цього року на сезонне підвищення ціни наклалися втрати виробничих потужностей у частині регіонів. Також не очікується зростання цін на м’ясо, оскільки немає масового експорту. Єдине, що подешевшало останнім часом, — продукти перероблення зернових.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частина експертів вважає, що окрім молочки в ціні злетять м’ясо та кондитерські вироби. Окрім продуктів подорожчають і побутова техніка, алкоголь, сигаретні вироби.