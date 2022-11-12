В Україні змінилися ціни на ще два популярних продукта, які купує кожен

Більшість товарів дорожчає, проте є й такі, що падають в ціні

Крім популярних серед українців овочів, які поступово почали збільшуватися в ціні, в Україні зросли ціни й на соняшникову олію. Водночас розцінки на цукор поповзли донизу.

Як пише видання AgroTrend, у листопаді вартість кілограма цукру зменшилася в середньому на 4 копійки. Якщо упродовж попереднього місяця його вартість складала приблизно 34,61 гривні, то зараз він коштує 34,57 гривні. Варто відзначити, що у листопаді минулого, 2021 року, за кілограм цукрового піску українці віддавали близько 27,03 гривень.

Що стосується цін на рафіновану соняшникову олію, то вони частково збільшилися. До прикладу, відома всіма "Олейна" зараз коштує 62,73 гривні за 850 мілілітрів. А от "Щедрий Дар" – з 65,23 гривні здорожчав до 66,90 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні почали повзти догори ціни на популярні серед українців види м'яса. Зокрема, тепер платити за один кілограм свинини доведеться більше.

Також нагадаємо, що наприкінці жовтня в українських супермаркетах зросли ціни на деякі види консервів.