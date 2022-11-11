В Україні дорожчають популярні овочі: які зараз ціни у супермаркетах

Найбільше за місяць змінилися ціни на огірки

За останній місяць в Україні значно змінилися ціни на деякі харчові продукти, а також подорожчали овочі, які користуються популярністю серед покупців.

Так, у період із жовтня по листопад зросли ціни на огірки. Середній цінник на тепличні огірки змінився з 73,96 грн/кг до 79,90 грн/кг. Різниця становить 5,94 грн. Короткоплідні огірки подорожчали з 85,59 грн/кг до 98 гривень. Різниця – 12,41 грн. Про це повідомляє сайт Мінфін.

Ціни на огірки в супермаркетах

Ціни на помідори за останній місяць також зросли. Наприклад, помідори вершка подорожчали на 12,24 грн. Наразі у великих українських супермаркетах овоч продають по 105,45 гривні за кілограм.

Ціни на помідори у супермаркетах

Також спостерігається невелике зростання цін на молоду капусту. У жовтні кілограм овочів обходився покупцям у середньому 30,07 грн, а в листопаді вартість піднялася до 31,53 грн/кг.

Ціни на молоду капусту у супермаркетах

Картопля з жовтня по листопад подорожчала з 9,09 гривень за кілограм до 9,27 грн/кг. Рожева картопля, навпаки, впала в ціні на 7 копійок. Нині його середня вартість становить 10 гривень/кг.

Ціни на картопля в супермаркетах

Нагадаємо, що в листопаді в українських супермаркетах продовжилося зростання цін на курячі яйця. У середньому десяток яєць став дорожчим більш ніж на 20 гривень.