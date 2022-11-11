В Украине дорожают популярные овощи: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего за месяц изменились цены на огурцы

За последний месяц в Украине значительно изменились цены на некоторые продукты питания, а также подорожали овощи, которые пользуются популярностью среди покупателей.

Так, в период с октября по ноябрь выросли цены на огурцы. Сейчас средний ценник на тепличные огурцы изменился с 73,96 грн/кг до 79,90 грн/кг. Разница составила 5,94 грн. Короткоплодные огурцы подорожали с 85,59 грн/кг до 98 гривен. Разница — 12,41 грн. Об этом сообщается на сайте Минфин.

Цены на огурцы в супермаркетах

Цены на помидоры за последний месяц также выросли. К примеру, помидоры сливка подорожали на 12,24 грн. Сейчас в крупных украинских супермаркетах овощ продают по 105,45 гривен за килограмм.

Цены на помидоры в супермаркетах

Также отмечается небольшой рост цен на молодую капусту. В октябре килограмм овоща обходился покупателям в среднем в 30,07 грн, а в ноябре стоимость поднялась до 31,53 грн/кг.

Цены на молодую капусту в супермаркетах

Картофель с октября по ноябрь подорожал с 9,09 гривен за килограмм до 9,27 грн/кг. Розовый картофель, наоборот, упал в цене на 7 копеек. Сейчас его средняя стоимость составляет 10 гривен/кг.

Цены на картофель в супермаркетах

Напомним, что в ноябре в украинских супермаркетах продолжился рост цен на куриные яйца. В среднем десяток яиц стал дороже более чем на 20 гривен.