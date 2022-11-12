В Украине изменились цены на еще два популярных продукта, которые покупает каждый

Большинство товаров дорожает, однако есть и падающие в цене

Кроме популярных среди украинцев овощей, постепенно начали увеличиваться в цене, в Украине выросли цены и на подсолнечное масло. В то же время, расценки на сахар поползли вниз.

Как пишет издание AgroTrend, в ноябре стоимость килограмма сахара уменьшилась в среднем на 4 копейки. Если за предыдущий месяц его стоимость составляла примерно 34,61 гривны, то сейчас он стоит 34,57 гривны. Стоит отметить, что в ноябре прошлого, 2021, за килограмм сахарного песка украинцы отдавали около 27,03 гривен.

Что касается цен на рафинированное подсолнечное масло, то они отчасти увеличились. К примеру, известная всеми "Олейна" сейчас стоит 62,73 гривны за 850 миллилитров. А вот "Щедрый Дар" — с 65,23 гривны подорожал до 66,90 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине начали ползти вверх цены на популярные среди украинцев виды мяса. В частности, теперь платить за килограмм свинины придется больше.

Также напомним, что в конце октября в украинских супермаркетах выросли цены на некоторые виды консервов.