В Украине продолжают дорожать яйца: какие сейчас цены в супермаркетах

К концу осени ценники на яйца в магазинах резко выросли

В ноябре в крупных украинских супермаркетах произошел скачок цен на куриные яйца. В среднем десяток яиц подорожал более чем на 20 гривен.

По данным минфин, с конца октября по ноябрь средняя стоимость яиц Квочка (С1) выросла с 57,23 грн/10шт до 79,15 грн/10шт. Разница составляет 21,92 грн. Средние цены на продукт в магазинах сейчас варьируются от 76,50 до 81,79 грн/10шт.

Цены на яйца Квочка (С1 10 шт) в супермаркетах

Куриные яйца Ясенсвит (С1) подорожали с 60,71 грн/10шт до 73,75 грн/10шт. Таким образом цена увеличилась на 13,04 грн. В супермаркетах их сейчас можно приобрести по цене от 72,90 до 74,30 грн/10шт.

Цены на яйца Ясенсвит (С1 10 шт) в супермаркетах

Значительно за этот период изменилась стоимость яиц Ясенсвит (С1 30 штук). В конце октября продукт обходился покупателям в 180,45 грн, а на сегодняшний день стоимость яиц составляет 218,55 грн. Разница — 38,10 грн.

Цены на яйца Ясенсвит (С1 30 шт) в супермаркетах

Также подорожали куриные яйца Ясенсвит (С1 18 штук). Сейчас средняя цена на продукт составляет 132,15 грн. В конце прошлого месяца его продавали по 96,41 грн, что на 35,74 грн меньше, нежели сейчас.

Цены на яйца Ясенсвит (С1 18 шт) в супермаркетах

Напомним, что вскоре цены на яйца в Украине должны стабилизироваться. Минагрополитики и Союз птицеводов Украины будут предпринимать действия для нормализации ситуации.