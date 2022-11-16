Цены летят вверх: какие продукты подорожают к Новому году, а какие - наоборот

Снижение цены возможно на ряд товаров

В Украине продолжают дорожать популярные продукты питания. Резче всего в цене взлетели яйца — более чем вполовину, но не одни они — стоимость выросла у рыбы, сыра, фруктов и овощей, мяса, безалкогольных напитков. До конца года стоимость вырастет еще больше.

Ориентировочно за полтора месяца стоимость продуктов питания вырастет на 10-12%. Но дальше будет только тяжелее, пик цен ожидается в феврале-марте 2023, по прогнозу директора Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко. Причина — в войне, дороговизне топлива, нарушениях логистики и нестабильности электричества.

Что подорожает первым

Первыми в цене взлетят молоко и молочная продукция. Их сохранность зависит от наличия стабильного электричества.

Цена на какие продукты не изменится или снизится

Не ожидается подорожания подсолнечного масла, стабилизироваться должна цена на яйца — в течении ноября. В этом году на сезонное повышение цены наложились потери производственных мощностей в части регионов. Также не ожидается рост цен на мясо, поскольку нет массового экспорта. Единственное, что подешевело в последнее время — продукты переработки зерновых.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть экспертов считает, что кроме молочки в цене взлетят мясо и кондитерские изделия. Кроме продуктов подорожают и бытовая техника, алкоголь, сигаретные изделия.