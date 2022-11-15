В Украине изменятся цены на продукты: что подорожает больше всего

Стоимость некоторых продуктов увеличится на 10-15%

В ноябре в Украине произошел обвал цен на популярные продукты среди покупателей. А в ближайшие два месяца, наоборот, прогнозируется повышение стоимости некоторых продуктов. Это связано с тем, что производство и хранение продукции требует больших затрат электроэнергии, с которой в Украине сейчас проблемы из-за обстрелов рф.

В первую очередь рост цен коснется мясных и молочных продуктов, а также кондитерских изделий. Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя во Всеукраинский аграрный совет Денис Марчук.

Также ценники вырастут и на аграрную продукцию, поскольку зимой она потребует дополнительных расходов на хранение.

"В связи с отключениями электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, за счет чего объем продукции сокращается, либо генерируют электроэнергию самостоятельно. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории", — отметил Марчук.

Также он добавил, что в ближайшие два месяца в Украине может подешеветь гречка. Ценник на этот популярный продукт падают уже на протяжении несколько месяца и в ближайшее время эта динамика продолжится. Это связано с тем, что новый урожай не был в полном объеме доставлен в супермаркеты и магазины. Таким образом, благодаря увеличению предложения, цены будут снижаться и достигнут 55-60 гривен.

Что касается дефицита каких-либо продуктов в ближайшие несколько месяцев, то, по словам Марчука, прогнозировать его нет оснований. Всё будет зависеть от стабильности подачи электроэнергии.

Напомним, что в ноябре в Украине изменились цены борщевого набора.