В Україні кілька продуктів з новорічного столу здорожчають: що купити раніше, аби не платити більше

Деякі товари краще придбати раніше, адже ближче до новорічних свят вони виростуть у ціні

В Україні до Нового року деякі категорії продуктів харчування продовжуватимуть дорожчати, а от такі, як сало або курячі яйця, можуть стати дешевше.

Як пише видання agrotrend, такі популярні серед українців продукти, як молоко, м’ясо, хліб та овочі до кінця грудня точно здорожчають, тож новорічні страви з цих товарів будуть майже "золотими". Так, вже за кілька тижнів ціна на ці товари збільшиться:

м’ясо — на 7-10%,

молочка — на 10-15%,

хлібні вироби та соняшникова олія — на 10%,

овочі борщового набору — на 15-20%.

Фахівці Державної служби статистики повідомляють, що лише упродовж першого місяця осені споживча інфляція в Україні збільшилася до 24,6 відсотка, адже за останній рік ціни на деякі товари рекордно зросли.

Що стосується м’яса, то воно подорожчало через скорочення поголів’я, знищення ферм, зокрема, на сході України. Також значна частина потужностей знаходиться на окупованих територіях та в зонах бойових дій.

Зростають ціни на хлібобулочні вироби, зокрема дорожчає хліб приблизно до 10 відсотків щомісяця.

Щодо овочів, вартість зберігання цієї продукції зростатиме з урахуванням цін на енергоносії, тому це вплине і на вартість продуктів. Також відчуватиметься вплив подорожчання пального та, відповідно, логістики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в українських супермаркетах та на ринках цінники на картоплю здивували українців черговим збільшенням на них цифр. Водночас ціни на сало стали нижчими.