В Україні подорожчає один із найпопулярніших овочів: коли зміняться ціни

Ціни на овоч безпосередньо залежатимуть від погоди цієї зими

Ближче до зими в Україні почали зростати ціни багато популярних овочів. У тому числі зросли цінники на картоплю. Однак у найближчі кілька місяців деякі фактори можуть вплинути на подальше збільшення вартості.

За даними сайту Мінфін, наприкінці листопада ціни на картоплю підвищилися до 10,33 гривні за кілограм. Зазначається, що на місяць раніше його вартість становила 9,09 грн/кг. Також подорожчала рожева картопля. Цінник за місяць змінився із 10,07 грн/кг до 10,70 грн/кг. Водночас спад цін зафіксований на молоду картоплю. Вартість впала з 12,51 грн/кг до 11,60 грн/кг у період із жовтня по листопад.

Фермери пояснюють, що зараз продаж овочів активно ведуть ті господарства, яким нема де зберігати врожай. Крім того, на ринку зараз пропозиція перевищує попит. За їхніми словами, далі зростання цін на картоплю може статися взимку під впливом кількох факторів. Про це повідомляє видання Тoday.

Традиційно, ціни на картоплю зростають взимку, починаючи з лютого, бо врожай у сховищах починає псуватися і його намагаються якнайшвидше розпродати. Цієї зими ситуація буде складнішою, оскільки сховища потрібно опалювати, що складно зробити в умовах блекауту.

Фермери зазначають, що ціни на картоплю залежатимуть безпосередньо від погоди. Тобто подорожчання прогнозується у період сильних морозів та снігопадів. Однак раніше лютого цього трапиться не повинно.

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