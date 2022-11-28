В Україні суттєво подешевшали два топових продукта: яка ціна на гречку та яйця зараз

Попри здорожчання до аномальних цін на початку осені, гречка та яйця продовжують дешевшати

Попри суттєве здорожчання на початку осені та побоювання українців, що такі популярні продукти як гречана крупа та яйця, стануть дефіцитом, розцінки на ці товари неспішно, проте впевнено поповзли до донизу.

Як пише видання gsminfo.com, наразі середня ціна на гречку в українських магазинах складає 76,37 гривні, хоча ще у жовтні вона коштувала 80,78 гривні за один кілограм.

До прикладу, в таких популярних супермаркетах цей товар можна придбати за такими цінами:

Metro — 71,9 гривні за кілограм;

Auchan- 67,3 гривні;

Varus — 89,9 гривні.

Крім популярної крупи спостерігається і часткове зменшення цін на курячі яйця. Зокрема, зараз за десяток яєць доведеться викласти близько 60 гривень, хоча ще кілька тижнів тому вони коштували 76 гривень за десять штук, а подекуди вона перевалювала й за 80 гривень.

Що стосується фруктів, то, за винятком цитрусових, бананів і гранатів, вони трохи здорожчали. Своєю чергою, такі овочі як огірки, помідори, картопля, цибуля та капуста лише ростуть у ціні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні почали зменшуватися ціни на п'ятірку найпопулярніших серед населення овочів, водночас деякі товари з наближенням Нового року почнуть дорожчати, серед них молочка, м'ясо, хліб тощо.