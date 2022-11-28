В Украине существенно подешевели два топовых продукта: какая цена на гречку и яйца сейчас

Несмотря на удорожание аномальных цен в начале осени, гречка и яйца продолжают дешеветь

Несмотря на существенное подорожание в начале осени и опасения украинцев, что такие популярные продукты, как гречневая крупа и яйца, станут дефицитом, расценки на эти товары не спеша, однако уверенно поползли вниз.

Как пишет издание gsminfo.com, в настоящее время средняя цена на гречку в украинских магазинах составляет 76,37 гривны, хотя еще в октябре она стоила 80,78 гривны за килограмм.

К примеру, в таких популярных супермаркетах этот товар можно приобрести по следующим ценам:

Metro — 71,9 гривны за килограмм;

Auchan-67,3 гривны;

Varus — 89,9 гривны.

Помимо популярной крупы наблюдается и частичное уменьшение цен на куриные яйца. В частности, сейчас за десяток яиц придется выложить около 60 гривен, хотя еще несколько недель назад они стоили 76 гривен за десять штук, а иногда она переваливала и за 80 гривен.

Что касается фруктов, то, за исключением цитрусовых, бананов и гранатов они немного подорожали. В свою очередь, такие овощи как огурцы, помидоры, картофель, лук и капуста только растут в цене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине начали снижаться цены на пятерку самых популярных среди населения овощей, в то же время некоторые товары с приближением Нового года начнут дорожать, в том числе молочка, мясо, хлеб и т.д.